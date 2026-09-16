Сікорський клянеться, що Польща не стоїть за угорським блокуванням України в ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевняє, що Варшава ніяк не причетна до блокування Угорщиною відкриття нових кластерів у вступних перемовинах України з ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сікорський категорично заперечив, що Варшава якимось чином дотична до рішення уряду Угорщини далі блокувати відкриття наступних переговорних кластерів для України.

"Це неправда. Ми не блокуємо жодного розділу", – заявив міністр та заперечно відповів на уточнювальні ремарки, що Угорщина в обговореннях вказує на нібито прохання Польщі.

"Тут немає простору для спекуляцій. Ви або піднімаєте руку за блокування, або ні. Ми цього не робимо", – наголосив Сікорський.

Він утримався від прогнозів про те, коли може відбутися відкриття решти переговорних кластерів для України, та пов’язує позитивний результат з тим, чи вдасться Києву і Будапешту досягти компромісу у питанні прав нацменшин.

"Між Україною та новим урядом Угорщини триває жвава дискусія щодо меншин, і я сподіваюся, що вона дасть добрий результат", – сказав очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) не змогла затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України через продовження блокування цього рішення Угорщиною.

Дивіться повне інтерв’ю з Сікорським на YouTube "Європейської правди", а також читайте текстову версію Сікорський: Ми не блокуємо переговори України з ЄС, але на шляху у вас точно будуть проблеми.