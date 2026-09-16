Сикорский клянется, что Польша не стоит за венгерской блокировкой Украины в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уверяет, что Варшава никак не причастна к блокировке Венгрией открытия новых кластеров в переговорах Украины с ЕС о вступлении.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Сикорский категорически опроверг, что Варшава каким-либо образом причастна к решению правительства Венгрии и дальше блокировать открытие следующих переговорных кластеров для Украины.

"Это неправда. Мы не блокируем ни одного раздела", – заявил министр и отрицательно ответил на уточняющие ремарки, что Венгрия в ходе обсуждений ссылается на якобы просьбу Польши.

"Здесь нет места для спекуляций. Вы либо поднимаете руку за блокировку, либо нет. Мы этого не делаем", – подчеркнул Сикорский.

Он воздержался от прогнозов о том, когда может состояться открытие остальных переговорных кластеров для Украины, и связывает положительный результат с тем, удастся ли Киеву и Будапешту достичь компромисса в вопросе прав нацменьшинств.

"Между Украиной и новым правительством Венгрии продолжается оживленная дискуссия по поводу меньшинств, и я надеюсь, что она даст хороший результат", – сказал глава МИД Польши.

Напомним, на прошлой неделе рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) не смогла утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины из-за продолжающегося блокирования этого решения Венгрией.

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