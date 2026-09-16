Сікорський пояснив, де в України будуть "складні" питання у вступних переговорах з ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що під час вступних переговорів України з ЄС особливо складними будуть питання сільського господарства та вантажних перевезень – але нездоланними перешкодами вони не є.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сікорський вважає, що у вступних переговорах України з ЄС особливо проблемними можуть виявитися питання сільського господарства – через їхню чутливість для багатьох країн, не лише Польщі.

"У вас інша структура агросектора. Через колективізацію та Голодомор, здійснені радянською владою, тисячі українських дрібних господарств були знищені. Натомість у вас з’явилися ці величезні агрохолдинги з десятками тисяч гектарів землі. Це зовсім інша модель управління землею, ніж у Євросоюзі. А ще в Україні – найкращі в Європі землі. Ви дуже конкурентні в аграрній сфері", – пояснив міністр.

Він додав, що Польща у відносинах із Західною Європою проходила схожий шлях – щодо конкурентності та заробітної плати, зокрема у транспортній сфері.

"Ваші водії-далекобійники зараз конкурентніші за польських, і на нас з цього приводу ще чекають палкі дискусії", – прогнозує Сікорський.

У цьому контексті міністр повторно відкинув побоювання, що Польща стане однією з країн, які можуть в інтересах своїх фермерів та перевізників блокувати вступ України.

"Я ніби достатньо чітко вам сказав: ми не будемо блокувати! Ми будемо вести переговори… І вам теж доведеться ухвалювати болючі рішення", – наголосив очільник МЗС Польщі, знову навівши приклади з польського досвіду вступу.

"Наприклад, наші далекобійники були надто конкурентними у порівнянні з західними, тому ЄС розробив схему: щойно авто перетинає кордон – польський водій починає отримувати зарплату на рівні, який мають далекобійники у в цій країні. Водіям це було вигідно. А компаніям-перевізниками – ні", – зазначив міністр.

"І тут вже треба зважувати. А вам треба буде рахувати, у чому насправді полягає національний інтерес України, підтримувати водіїв-далекобійників чи власників компаній? Ось такі питання поставатимуть і перед вами", – додав Сікорський.

Він запевнив, що у польському уряді "є креативні ідеї" з приводу того, як переконати перевізників, фермерів та інші групи, які бачать загрозу для своїх інтересів у членстві України в ЄС.

Також Сікорський категорично заперечив дотичність Варшави до того, що Угорщина блокує відкриття наступних кластерів у вступних перемовинах України.

Дивіться повне інтерв’ю з Сікорським на YouTube "Європейської правди".