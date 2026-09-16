Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прогнозирует, что в ходе переговоров Украины с ЕС о вступлении особенно сложными будут вопросы сельского хозяйства и грузовых перевозок – однако они не являются непреодолимыми препятствиями.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сикорский считает, что в переговорах об вступлении Украины в ЕС особенно проблемными могут оказаться вопросы сельского хозяйства – из-за их чувствительности для многих стран, не только Польши.

"У вас другая структура агросектора. Из-за коллективизации и Голодомора, осуществленных советской властью, тысячи украинских мелких хозяйств были уничтожены. Вместо этого у вас появились эти огромные агрохолдинги с десятками тысяч гектаров земли. Это совершенно иная модель управления землей, чем в Евросоюзе. А еще в Украине – лучшие в Европе земли. Вы очень конкурентоспособны в аграрной сфере", – пояснил министр.

Он добавил, что Польша в отношениях с Западной Европой проходила похожий путь – в плане конкурентоспособности и заработной платы, в частности в транспортной сфере.

"Ваши водители-дальнобойщики сейчас более конкурентоспособны, чем польские, и нас по этому поводу еще ждут жаркие дискуссии", – прогнозирует Сикорский.

В этом контексте министр вновь отверг опасения, что Польша станет одной из стран, которые в интересах своих фермеров и перевозчиков могут блокировать вступление Украины.

"Я, кажется, достаточно четко вам сказал: мы не будем блокировать! Мы будем вести переговоры… И вам тоже придется принимать болезненные решения", – подчеркнул глава МИД Польши, вновь приведя примеры из польского опыта вступления.

"Например, наши дальнобойщики были слишком конкурентоспособны по сравнению с западными, поэтому ЕС разработал схему: как только автомобиль пересекает границу – польский водитель начинает получать зарплату на уровне, который получают дальнобойщики в этой стране. Водителям это было выгодно. А компаниям-перевозчикам – нет", – отметил министр.

"И здесь уже нужно взвешивать. А вам придется решать, в чем на самом деле заключается национальный интерес Украины: поддерживать водителей-дальнобойщиков или владельцев компаний? Вот такие вопросы будут стоять и перед вами", – добавил Сикорский.

Он заверил, что в польском правительстве "есть креативные идеи" относительно того, как убедить перевозчиков, фермеров и другие группы, которые видят угрозу для своих интересов в членстве Украины в ЕС.

Также Сикорский категорически опроверг причастность Варшавы к тому, что Венгрия блокирует открытие следующих кластеров в переговорах о вступлении Украины.

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