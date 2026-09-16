Сікорський проти того, щоби Польща проводила референдум щодо вступу України у ЄС
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що у Польщі не потрібно влаштовувати референдум з приводу того, чи погоджуватись на вступ України в ЄС.
Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".
Міністра запитали, чи можливо, що Польща вирішить провести референдум щодо вступу України до ЄС, наслідуючи приклад окремих країн.
"У Польщі це не є обов’язковим, але в деяких країнах – так, ви праві", – сказав Сікорський.
На уточнювальне питання, чи може Варшава розглянути таку можливість, він відповів заперечно: "Немає такої потреби. До того ж досвід британців доводить, що з референдумами треба бути обережними".
Також Сікорський висловив переконання, що "складні" питання у вступних переговорах України з ЄС, зокрема ті, що чутливі для Польщі, не стануть нездоланною перешкодою.
Дивіться повне інтерв’ю з Сікорським на YouTube "Європейської правди".