Сікорський проти того, щоби Польща проводила референдум щодо вступу України у ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що у Польщі не потрібно влаштовувати референдум з приводу того, чи погоджуватись на вступ України в ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Міністра запитали, чи можливо, що Польща вирішить провести референдум щодо вступу України до ЄС, наслідуючи приклад окремих країн.

"У Польщі це не є обов’язковим, але в деяких країнах – так, ви праві", – сказав Сікорський.

На уточнювальне питання, чи може Варшава розглянути таку можливість, він відповів заперечно: "Немає такої потреби. До того ж досвід британців доводить, що з референдумами треба бути обережними".

Також Сікорський висловив переконання, що "складні" питання у вступних переговорах України з ЄС, зокрема ті, що чутливі для Польщі, не стануть нездоланною перешкодою.

Дивіться повне інтерв’ю з Сікорським на YouTube "Європейської правди".