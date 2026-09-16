Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что в Польше не нужно проводить референдум по вопросу о том, следует ли соглашаться на вступление Украины в ЕС.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Министра спросили, возможно ли, что Польша решит провести референдум по вопросу вступления Украины в ЕС, следуя примеру некоторых стран.

"В Польше это не является обязательным, но в некоторых странах – да, вы правы", – сказал Сикорский.

На уточняющий вопрос, может ли Варшава рассмотреть такую возможность, он ответил отрицательно: "Нет такой необходимости. К тому же опыт британцев доказывает, что с референдумами нужно быть осторожными".

Также Сикорский выразил убеждение, что "сложные" вопросы в переговорах о вступлении Украины в ЕС, в частности те, которые являются чувствительными для Польши, не станут непреодолимым препятствием.

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