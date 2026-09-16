У Польщі заявили, що дрон, знайдений на пляжі, містив боєголовку

Дрон, знайдений у понеділок, 14 вересня, у морі Західнопоморському воєводстві Польщі, мав осколково-руйнівну боєголовку разом із детонатором, повідомила польська прокуратура.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За попередніми висновками прокуратури, на пляжі знайшли російський дрон "Гербера-2" з вибуховою частиною.

"Дрон містив бойову головку осколково-руйнівного типу разом із запалювачем. Цю головку вдалося відокремити від самого літального апарата, а потім, з міркувань безпеки, головку було негайно знешкоджено на пляжі", – сказав заступник окружного прокурора з військових питань окружної прокуратури в Познані, полковник Бартош Оконевський.

Прокуратура продовжує розслідування у справі.

Про знахідку дрона на польському узбережжі 14 вересня повідомив віцепрем’єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Глава Міноборони повідомив, що все більше даних вказує на те, що це може бути нова модель дрона типу "Гербера", яку втратили росіяни. Найімовірніше, він прилетів із Росії через Литву. Країни спільно з’ясовуватимуть, як саме безпілотник опинився в морі.