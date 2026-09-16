В Польше заявили, что найденный на пляже дрон содержал боеголовку

Дрон, найденный в понедельник, 14 сентября, в море в Западно-Поморском воеводстве Польши, имел осколочно-разрушительную боеголовку вместе с детонатором, сообщила польская прокуратура.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По предварительным выводам прокуратуры, на пляже обнаружили российский дрон "Гербера-2" со взрывной частью.

"Дрон содержал боевую головку осколочно-разрушительного типа вместе с воспламенителем. Эту боеголовку удалось отделить от самого летательного аппарата, а затем, из соображений безопасности, боеголовка была немедленно обезврежена на пляже", – сказал заместитель окружного прокурора по военным вопросам окружной прокуратуры в Познани, полковник Бартош Оконевский.

Прокуратура продолжает расследование по делу.

О находке дрона на польском побережье 14 сентября сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Глава Минобороны сообщил, что всё больше данных указывает на то, что это может быть новая модель дрона типа "Гербера", которую потеряли россияне. Скорее всего, он прилетел из России через Литву. Страны совместно будут выяснять, как именно беспилотник оказался в море.