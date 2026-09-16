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Більшість швейцарців не підтримує суворіше визначення нейтралітету у конституції

Опитування
Новини — Середа, 16 вересня 2026, 12:29 — Ірина Кутєлєва

У Швейцарії два опитування показали, що виборці, ймовірно, відхилять винесені на референдум пропозиції щодо більш жорсткого визначення нейтралітету, яке б унеможливило введення країною економічних санкцій або співпрацю з НАТО.

Дані опитувань наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, проведеним виданнями 20 Minuten та Tamedia, близько 68% респондентів мали намір відхилити прийняття більш суворого визначення офіційного нейтралітету країни в рамках референдуму, ініційованого правою Швейцарською народною партією (SVP).

Лише 31% опитаних підтримали винесені на референдум пропозиції.

Окреме опитування, проведене компанією GFS Bern для телерадіокомпанії SRG, показало, що 63% респондентів виступили проти пропозиції, а 34% – за неї.

Обидва опитування засвідчили зростання опору щодо цієї пропозиції, яку швейцарський уряд відхилив, але яка буде винесена на референдум 27 вересня.

"Поточні дані дуже чітко вказують на відхилення пропозиції", а підтримка слабшає навіть серед виборців Швейцарської народної партії, зазначила Коріна Шена з GFS Bern.

Згідно з дослідженням Tamedia, прихильники цієї зміни стверджували, що уточнення визначення нейтралітету в конституції Швейцарії не дозволить уряду розмити його зміст і допоможе країні виступати як авторитетний посередник у конфліктах.

Однак противники заявляли, що ця ініціатива суттєво обмежить здатність Швейцарії реагувати на виклики зовнішньої політики та послабить обороноздатність країни.

Майже ⁠чверть опитаних у рамках опитування Tamedia також зазначили, що утримання від введення санкцій у випадках порушення міжнародного права буде сприйнято як приєднання до сторони ⁠держав-агресорів і зашкодить репутації Швейцарії у світі.

Нагадаємо, цього року на референдумі Швейцарія відхилила ідею обмежити чисельність населення 10 мільйонами. 

Обмежити чисельність населення до 10 мільйонів запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія (SVP).

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Швейцарія
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