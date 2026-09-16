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Большинство швейцарцев не поддерживает более строгое определение нейтралитета в конституции

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Новости — Среда, 16 сентября 2026, 12:29 — Ирина Кутелева

В Швейцарии два опроса показали, что избиратели, вероятно, отклонят вынесенные на референдум предложения о более жестком определении нейтралитета, которое сделало бы невозможным введение страной экономических санкций или сотрудничество с НАТО.

Данные опросов приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, проведенному изданиями 20 Minuten и Tamedia, около 68% респондентов намеревались отклонить принятие более строгого определения официального нейтралитета страны в рамках референдума, инициированного правой Швейцарской народной партией (SVP).

Лишь 31% опрошенных поддержали вынесенные на референдум предложения.

Отдельный опрос, проведенный компанией GFS Bern для телерадиокомпании SRG, показал, что 63% респондентов выступили против предложения, а 34% – за него.

Оба опроса свидетельствуют о росте сопротивления данному предложению, которое швейцарское правительство отклонило, но которое будет вынесено на референдум 27 сентября.

"Текущие данные очень четко указывают на отклонение предложения", а поддержка ослабевает даже среди избирателей Швейцарской народной партии, отметила Корина Шена из GFS Bern.

Согласно исследованию Tamedia, сторонники этого изменения утверждали, что уточнение определения нейтралитета в конституции Швейцарии не позволит правительству размыть его смысл и поможет стране выступать в качестве авторитетного посредника в конфликтах.

Однако противники заявляли, что эта инициатива существенно ограничит способность Швейцарии реагировать на вызовы внешней политики и ослабит обороноспособность страны.

Почти четверть опрошенных в рамках опроса Tamedia также отметили, что воздержание от введения санкций в случаях нарушения международного права будет воспринято как присоединение к стороне государств-агрессоров и нанесет ущерб репутации Швейцарии в мире.

Напомним, в этом году на референдуме Швейцария отклонила идею ограничить численность населения 10 миллионами.

Ограничить численность населения до 10 миллионов предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP).

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Швейцария
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