Швейцарія на референдумі відхилила ідею обмежити чисельність населення

За прогнозами, у неділю Швейцарія відхилила пропозицію референдуму щодо обмеження чисельності населення до 10 мільйонів, оскільки виборці віддали перевагу економічній стабільності та відносинам країни з Європейським Союзом над питаннями імміграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Попередні прогнози, опубліковані національною телерадіокомпанією SRF, вказують, що близько 45% виборців підтримали пропозицію, а 55% – виступили проти.

Референдум, який порівнювали з голосуванням щодо Brexit у Великій Британії 2016 року, викликав занепокоєння у бізнесу через побоювання, що він може призвести до припинення вільного руху робочої сили між Швейцарією та ЄС, її головним торговельним партнером.

Пропозиція, яку відстоювала праві Швейцарська народна партія, передбачала, що до 2050 року населення не повинно перевищувати 10 мільйонів, і що якщо це відбудеться протягом двох років, Швейцарія повинна скасувати угоду про вільне пересування з ЄС.

Урс Бієрі з соціологічної компанії GFS Bern зазначив, що ініціатива не пройшла, оскільки, хоча багато людей і турбувалися зростанням чисельності населення, їх не переконав сам план, і вони побоювалися можливих побічних ефектів.

"З самого початку її подавали як ініціативу хаосу. Виборці побоювалися негативних наслідків для відносин Швейцарії з ЄС та для ринку праці", – сказав він.

"Люди також турбуються про такі речі, як достатня кількість працівників сфери догляду та охорони здоров’я. Також існує відчуття, що в нинішніх міжнародних умовах для маленької країни це нерозумно", – додав Бієрі.

Раніше в Європейській комісії попередили Берн про те, що результати референдуму про обмеження чисельності населення країни 10 мільйонами вплинуть на відносини з Брюсселем.

Населення Швейцарії зросло з 7,2 мільйона на початку 2000-х років до трохи більш як 9 мільйонів у 2026 році. За даними аналітичного центру Avenir Suisse, з приблизно двох мільйонів новоприбулих близько 64% ​​є громадянами ЄС.

Обмежити чисельність населення до 10 мільйонів запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія (SVP).

Уряд країни закликав громадян голосувати проти цієї пропозиції на референдумі.Там наголосили, що ця ініціатива зашкодить співпраці з Європейським Союзом та економіці через обмеження ринку праці.