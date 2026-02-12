У Швейцарії винесуть на референдум пропозицію обмежити чисельність населення

Цього літа у Швейцарії винесуть на референдум пропозицію ультраправої Швейцарської народної партії (SVP) обмежити чисельність населення країни до 10 мільйонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

В уряді Швейцарії оголосили, що референдум щодо ініціативи SVP "Ні 10-мільйонній Швейцарії", якій рішуче протистоять обидві палати парламенту, а також бізнес-спільнота та фінансові служби, відбудеться 10 червня.

У разі схвалення ініціатива зобов'яже уряд і парламент Швейцарії вжити заходів, якщо постійне населення країни, яке становить 9,1 мільйона, перевищить 9,5 мільйона, шляхом відмови у в'їзді новим приїжджим, включаючи шукачів притулку та сім'ї іноземних резидентів.

Якщо населення досягне 10 мільйонів, набудуть чинності додаткові обмеження, а якщо кількість населення не почне зменшуватися, уряд буде змушений вийти з угоди про вільне пересування, укладеної з ЄС.

За останнє десятиліття населення Швейцарії зросло приблизно в п'ять разів швидше, ніж в середньому в сусідніх країнах-членах ЄС, оскільки її економічний успіх привабив як низькокваліфікованих робітників, так і високооплачуваних корпоративних експатів.

За даними уряду, близько 27% жителів Швейцарії не є громадянами країни.

SVP, найбільша політична партія країни, заявляє, що "демографічний вибух" призводить до зростання орендної плати та перевантаження інфраструктури та послуг до межі.

Партія, яка посідала перше місце на всіх виборах з 1999 року, вже давно веде кампанію проти імміграції.

Радикальні націоналістичні зміни, які вона часто пропонує, такі як пропозиція 2016 року про автоматичну депортацію іммігрантів, визнаних винними навіть у незначних правопорушеннях, та план 2020 року про припинення вільного пересування з ЄС, загалом не мали великого успіху.

Швейцарська система прямої демократії дозволяє громадянам пропонувати так звані народні ініціативи, які виноситься на референдум, якщо вони отримають 100 тисяч прихильників протягом 18 місяців.

Вони є улюбленим інструментом SVP, але лише близько 10% народних ініціатив ухвалюються.

Однак опитування, проведене в грудні, показало широку підтримку 48% виборців ініціативи "Ні 10-мільйонній Швейцарії", що відображає глибоко розділені думки щодо того, наскільки відкритою країна хоче і має бути.

Тим часом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув критику щодо його рішення про легалізацію 500 тисяч нелегальних мігрантів та шукачів притулку, стверджуючи, що Іспанія обирає шлях "гідності, спільноти та справедливості".

ЗМІ повідомили, що Європейська комісія має застереження щодо рішення уряду Іспанії про надання легального статусу близько 500 тисячам нелегальних мігрантів.