У Фінляндії вимагають взяти під варту двох чоловіків за підозрою у шпигунстві

Центральна кримінальна поліція Фінляндії підозрює двох чоловіків віком 37 та 40 років у шпигунстві і вимагає взяти їх під варту.

Про це повідомляє фінське видання Ilta-Sanomat, інформує "Європейська правда".

Згідно з інформацією районного суду, злочини, як стверджується, були скоєні в період з 30 серпня по 12 вересня.

Місце, де, як зазначається, відбувалося шпигунство, невідоме.

Слухання щодо тримання під вартою цих чоловіків відбудуться в середу в районному суді Гельсінкі.

Щодо обох подано клопотання про тримання під вартою на підставі ймовірної причини. Це означає, що поліція повинна знайти ймовірну причину для кримінальних звинувачень протягом одного тижня, щоб тримання під вартою було продовжено.

Підозрювані мають однакове прізвище, їх немає в базі даних населення Фінляндії.

На початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.

Повідомляли також, що у Литві заявили про викриття шпигуна, що працював на Росію.