В Финляндии требуют взять под стражу двух мужчин по подозрению в шпионаже

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает двух мужчин в возрасте 37 и 40 лет в шпионаже и требует взять их под стражу.

Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat, пишет "Европейская правда".

Согласно информации районного суда, преступления, как утверждается, были совершены в период с 30 августа по 12 сентября.

Место, где, как утверждается, происходило шпионство, неизвестно.

Слушания по вопросу о содержании этих мужчин под стражей состоятся в среду в районном суде Хельсинки.

В отношении обоих подано ходатайство о содержании под стражей на основании вероятной причины. Это означает, что полиция должна найти вероятную причину для уголовных обвинений в течение одной недели, чтобы содержание под стражей было продлено.

Подозреваемые имеют одинаковую фамилию, их нет в базе данных населения Финляндии.

В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.

Сообщалось также, что в Литве заявили о разоблачении шпиона, работавшего на Россию.