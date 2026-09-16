Чому Канада вирішила озброюватися і як їй може допомогти співпраця з Україною

Минулого тижня прем'єр Канади Марк Карні оголосив про наймаштабніше переозброєння країни за останні 70 років. Ще кілька років тому такий масштаб здавався політично майже неможливим – не було суспільного запиту. Але геополітичний булінг з боку Дональда Трампа значно пришвидшив дорослішання канадського суспільства.

Це своєю чергою визначає дії влади та відносини Канади з іншими країнами. В тому числі з Україною, щодо якої, як виглядає, відбулося так само масштабне переосмислення.

Про великий зсув в безпековій політиці Канади та нову роль в цьому України читайте в колонці експертки зі стратегічних комунікацій (Канада) Анастасії Рінгіс 350 млн на дрони і сторічна угода: як досвід України змінює уявлення Канади про власну безпеку. Далі – стислий її виклад.

Авторка констатує, що роками українці Канади говорили Оттаві про російську загрозу значно голосніше, ніж канадський політичний мейнстрим був готовий її чути. За її словами, канадці дивувалися, дуже співчували, але почувалися захищеними від великих воєн.

У 2022 році питання звучало так: скільки підтримки ми готові надати Україні?

Але після повернення Дональда Трампа в Білий дім у 2025 році ключове безпекове питання, як зазначає експертка, формулюється так: чи здатна сама Канада захистити себе у світі, який виник після 24 лютого 2022 року?

Після територіальних претензій на Гренландію Трамп взявся за Канаду. Пропонував стати 51-м штатом. Відкрито глузував з канадського прем’єра та канадських збройних сил.

"Реальність почала підтверджувати саме те, про що діаспора попереджала. Повномасштабне вторгнення Росії, руйнування старої системи міжнародної безпеки, агресивна політика великих держав, нова боротьба за Арктику і навіть напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами зробили ці аргументи вже не питанням української солідарності, а питанням канадського національного інтересу", – пише Рінгіс.

За її словами, сьогодні ставлення до українського досвіду так стрімко змінюється, що в ефірі найвпливовіших канадських телевізійних програм обговорюють факт, що канадці мають вчитися сучасній війні у українців та виробляти дрони разом з нами. Канадці нарешті згадали, що вони географічно теж "затиснуті" між двох супердержав. З одного боку – США, які вустами Дональда Трампа почали економічну війну з Канадою. По той бік полюсу – Росія, яка має свої плани на освоєння Арктики.

"До речі, ще нещодавно для більшості канадців Арктика була передусім частиною національної міфології: величезною, холодною, мало заселеною територією на карті. Тепер вона дедалі частіше розглядається як простір майбутнього стратегічного протистояння з РФ та Китаєм", – зазначає авторка колонки.

Тому Канада говорить про нові атомні криголами, підводні човни, радари, літаки, ракети, модернізацію портів та авіабаз і постійну військову присутність на Півночі.

Війна, яка почалася за тисячі кілометрів від Оттави, зрештою змусила Канаду уважніше подивитися на власну мапу, констатує Анастасія Рінгіс.

На минулому тижні Канада офіційно визнала, що їй потрібен досвід України. 10 вересня 2026 року Карні й Зеленський підписали Декларацію про сторічне партнерство, яка визначає рамку майбутнього стратегічного партнерства. Сам повний One-Hundred-Year Partnership Agreement сторони планують укласти до грудня 2026 року, до 35-річчя визнання Канадою незалежності України.

Канада взяла на себе обов’язок профінансувати на близько 350 млн канадських доларів закупівлю критично необхідних перехоплювачів для української ППО через американський механізм JUMPSTART.

За словами авторки колонки, через чотири роки після вторгнення Україна вже не лише отримує канадську зброю: Канада перебудовує частину власної оборонної системи за українською моделлю, запозичує українську модель Brave1, а також разом з Україною створює міжурядове довгострокове партнерство з виробництва безпілотників.

"Для таких середніх держав, як Канада, Україна сьогодні стає майже провідником у нову безпекову реальність. Так, Україна не може захистити Канаду. Але вона може навчити її, як захищати себе", – констатує експертка.

Докладніше – в колонці експертки зі стратегічних комунікацій (Канада) Анастасії Рінгіс 350 млн на дрони і сторічна угода: як досвід України змінює уявлення Канади про власну безпеку.