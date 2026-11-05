Кос зустрічалася з представниками сербського "Студентського списку"

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зустрілася в понеділок, 2 листопада, у Брюсселі з чотирма представниками сербського "Студентського списку".

Про це вона сказала депутатам Комітету з закордонних справ Європарламенту у середу, 4 листопада, цитує Euronews, пише "Європейська правда".

Кос зустрілася з делегацією партії, яка минулого місяця здобула переконливу перемогу на виборах, і запропонувала підтримку ЄС у проведенні внутрішніх реформ.

"Я зустрілася з представниками "Студентського списку". Ми обговорювали багато питань. Зокрема те, що на їхню думку, головне завдання Сербії зараз – знову стати демократичною країною", – поділилася вона.

Єврокомісарка наголосила: Сербія має шанс на новий початок.

"Новий сербський уряд має можливість перегорнути сторінку, зміцнити демократичні інститути та основоположні права, а також вжити необхідних заходів для просування на шляху вступу Сербії до ЄС", – вважає вона.

Також Кос наголосила, що протестувальники в Сербії хочуть того ж, чого вимагає від Сербії Європейський Союз, а саме: боротьби з корупцією, вільних і незалежних ЗМІ, вільної та незалежної судової влади.

"Добросусідські відносини і, звичайно ж, стратегічне зближення з Європейським Союзом. Ми готові допомогти новому уряду провести всі необхідні реформи", – додала Кос.

У цьому контексті варто зауважити, що Європейська комісія 4 листопада представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу, у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Щодо Сербії там наголосили, що країна протягом тривалого часу не відкривала нових переговорних кластерів. ЄС висловлював занепокоєння станом верховенства права, боротьбою з корупцією та відносинами з Косовом. Після дострокових парламентських виборів 25 жовтня 2026 року Євросоюз закликав до формування нової влади та розв'язання ключових проблем, необхідних для просування до членства.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.