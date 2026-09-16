Почему Канада решила вооружаться и как ей может помочь сотрудничество с Украиной

На прошлой неделе премьер-министр Канады Марк Карни объявил о самом масштабном перевооружении страны за последние 70 лет. Еще несколько лет назад такой масштаб казался политически практически невозможным – не было общественного спроса. Но геополитический буллинг со стороны Дональда Трампа значительно ускорил взросление канадского общества.

Это, в свою очередь, определяет действия властей и отношения Канады с другими странами. В том числе с Украиной, в отношении которой, судя по всему, произошло столь же масштабное переосмысление.

О большом сдвиге в политике безопасности Канады и новой роли Украины в этом процессе читайте в колонке эксперта по стратегическим коммуникациям (Канада) Анастасии Рингис 350 млн на дроны и столетнее соглашение: как опыт Украины меняет представление Канады о собственной безопасности. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки констатирует, что в течение многих лет украинцы Канады говорили Оттаве о российской угрозе гораздо громче, чем канадский политический мейнстрим был готов её слышать. По ее словам, канадцы удивлялись, очень сочувствовали, но чувствовали себя защищёнными от крупных войн.

В 2022 году вопрос звучал так: какую поддержку мы готовы оказать Украине?

Но после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году ключевой вопрос безопасности, как отмечает эксперт, формулируется так: способна ли сама Канада защитить себя в мире, сложившемся после 24 февраля 2022-го?

После территориальных претензий на Гренландию Трамп взялся за Канаду. Предлагал ей стать 51-м штатом. Открыто издевался над канадским премьером и канадскими вооружёнными силами.

"Реальность начала подтверждать именно то, о чём предупреждала диаспора. Полномасштабное вторжение России, разрушение старой системы международной безопасности, агрессивная политика великих держав, новая борьба за Арктику и даже напряженность в отношениях с Соединенными Штатами сделали эти аргументы уже не вопросом украинской солидарности, а вопросом канадских национальных интересов", – пишет Рингис.

По ее словам, сегодня отношение к украинскому опыту меняется так стремительно, что в эфире самых влиятельных канадских телепрограмм обсуждается тот факт, что канадцам следует учиться ведению современной войны у украинцев и производить дроны вместе с нами. Канадцы наконец вспомнили, что они географически тоже "зажаты" между двумя сверхдержавами. С одной стороны – США, которые устами Дональда Трампа начали экономическую войну с Канадой. С другой стороны – Россия, у которой есть свои планы по освоению Арктики.

"Кстати, еще недавно для большинства канадцев Арктика была прежде всего частью национальной мифологии: огромной, холодной, малонаселенной территорией на карте. Теперь же ее все чаще рассматривают как арену будущего стратегического противостояния с РФ и Китаем", – отмечает автор колонки.

Именно поэтому Канада говорит о новых атомных ледоколах, подводных лодках, радарах, самолетах, ракетах, модернизации портов и авиабаз и постоянном военном присутствии на Севере.

Война, начавшаяся за тысячи километров от Оттавы, в конечном итоге заставила Канаду внимательнее присмотреться к собственной карте, констатирует Анастасия Рингис.

На прошлой неделе Канада официально признала, что ей нужен опыт Украины. 10 сентября 2026 года Карни и Зеленский подписали Декларацию о столетнем партнерстве, которая определяет рамки будущего стратегического партнерства. Полный текст соглашения One-Hundred-Year Partnership Agreement стороны планируют заключить к декабрю 2026 года, к 35-летию признания Канадой независимости Украины.

Канада взяла на себя обязательство профинансировать на сумму около 350 млн канадских долларов закупку крайне необходимых перехватчиков для украинской ПВО через американский механизм JUMPSTART.

По словам автора колонки, через четыре года после вторжения Украина уже не просто получает канадское оружие: Канада перестраивает часть своей оборонной системы по украинскому образцу, заимствует украинскую модель Brave1, а также совместно с Украиной создает межправительственное долгосрочное партнерство по производству беспилотников,

"Для таких средних государств, как Канада, Украина сегодня становится почти проводником в новую реальность в сфере безопасности. Да, Украина не может защитить Канаду. Но она может научить её, как защищаться самой", – констатирует эксперт.

Подробнее – в колонке Анастасии Рингис 350 млн на дроны и столетнее соглашение: как опыт Украины меняет представление Канады о собственной безопасности.