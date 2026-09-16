Спецпосланник Трампа каже, що незабаром знову відвідає Білорусь

Спеціальний посланник президента США з питань Білорусі Джон Коул заявив, що планує відвідати Білорусь ще через певний час, сподіваючись домогтися звільнення ще сотень політв’язнів.

Про це він сказав у коментарі агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Коул зазначив, що планує відвідати Білорусь приблизно через місяць.

"Я сподіваюся, що їх звільнять сотні. Не знаю. Такі в мене надії. Я впевнений, що нам вдасться звільнити набагато більше людей", – сказав спецпредставник президента США.

Про це Коул заявив на тлі того, як 16 вересня Білорусь звільнила 25 політв’язнів.

В обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".