Спецпосланник Трампа каже, що незабаром знову відвідає Білорусь
Новини — Середа, 16 вересня 2026, 16:13 —
Спеціальний посланник президента США з питань Білорусі Джон Коул заявив, що планує відвідати Білорусь ще через певний час, сподіваючись домогтися звільнення ще сотень політв’язнів.
Про це він сказав у коментарі агентству Reuters, пише "Європейська правда".
Коул зазначив, що планує відвідати Білорусь приблизно через місяць.
"Я сподіваюся, що їх звільнять сотні. Не знаю. Такі в мене надії. Я впевнений, що нам вдасться звільнити набагато більше людей", – сказав спецпредставник президента США.
Про це Коул заявив на тлі того, як 16 вересня Білорусь звільнила 25 політв’язнів.
В обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".
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