Спецпосланник Трампа говорит, что скоро снова посетит Беларусь
Новости — Среда, 16 сентября 2026, 16:13 —
Специальный посланник президента США по вопросам Беларуси Джон Коул заявил, что планирует посетить Беларусь через некоторое время, надеясь добиться освобождения ещё сотен политзаключённых.
Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters, пишет "Европейская правда".
Коул отметил, что планирует посетить Беларусь примерно через месяц.
"Я надеюсь, что их освободят сотни. Не знаю. Таковы мои надежды. Я уверен, что нам удастся освободить гораздо больше людей", – сказал спецпредставитель президента США.
Об этом Коул заявил на фоне того, что 16 сентября Беларусь освободила 25 политзаключенных.
В обмен на освобождение политзаключенных США снимут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".
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