Спецпосланник Трампа говорит, что скоро снова посетит Беларусь

Специальный посланник президента США по вопросам Беларуси Джон Коул заявил, что планирует посетить Беларусь через некоторое время, надеясь добиться освобождения ещё сотен политзаключённых.

Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Коул отметил, что планирует посетить Беларусь примерно через месяц.

"Я надеюсь, что их освободят сотни. Не знаю. Таковы мои надежды. Я уверен, что нам удастся освободить гораздо больше людей", – сказал спецпредставитель президента США.

Об этом Коул заявил на фоне того, что 16 сентября Беларусь освободила 25 политзаключенных.

В обмен на освобождение политзаключенных США снимут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".