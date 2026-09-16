РФ прислала літак за співробітниками свого генконсульства у Бонні, яке закривають

Росія вивозить співробітників свого генерального консульства у Бонні з Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Zeit.

Речниця Міністерства закордонних справ Німеччини в Берліні повідомила, що було надано дозвіл на спеціальний російський рейс "у зв’язку з виїздом співробітників з генерального консульства Росії в Бонні".

Літак приземлився у середу вранці в аеропорту "Кельн/Бонн". Зазвичай літаки, зареєстровані в Росії, більше не мають права здійснювати польоти до країн ЄС через санкції, пов’язані з війною в Україні.

У відповідь на спробу атаки дроном в аеропорту Лейпцига, у якій звинувачують РФ, уряд Німеччини оголосив про закриття генерального консульства Росії в Бонні. Генеральний консул та його співробітники повинні покинути країну до п’ятниці, 18 вересня.

Росія категорично заперечує будь-яку причетність до інциденту з дроном в аеропорту. Як контрзахід Міністерство закордонних справ Росії наказало закрити генеральне консульство Німеччини в Санкт-Петербурзі до 18 вересня. Його співробітникам також було запропоновано покинути країну.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.