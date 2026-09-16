Россия прислала самолет за сотрудниками своего генконсульства в Бонне, которое закрывают

Россия вывозит сотрудников своего генерального консульства в Бонне из Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Zeit.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии в Берлине сообщила, что было дано разрешение на специальный российский рейс "в связи с выездом сотрудников из генерального консульства России в Бонне".

Самолет приземлился в среду утром в аэропорту "Кёльн/Бонн". Обычно самолеты, зарегистрированные в России, больше не имеют права совершать полеты в страны ЕС из-за санкций, связанных с войной в Украине.

В ответ на попытку атаки дроном в аэропорту Лейпцига, в которой обвиняют РФ, правительство Германии объявило о закрытии генерального консульства России в Бонне. Генеральный консул и его сотрудники должны покинуть страну до пятницы, 18 сентября.

Россия категорически отрицает любую причастность к инциденту с дроном в аэропорту. В качестве ответной меры Министерство иностранных дел России распорядилось закрыть генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге до 18 сентября. Его сотрудникам также было предложено покинуть страну.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.