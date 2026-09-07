Росія закриває генконсульство Німеччини в Петербурзі та філії Інституту Гете

Міністерство закордонних справ Росії офіційно оголосило про заходи "у відповідь" на дії Німеччини після атаки в аеропорту "Лейпциг/Галле", відповідальність за яку Берлін поклав на РФ.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС РФ, передає "Європейська правда".

Тимчасовому повіреному у справах Німеччини в Москві повідомили, що Росія закриває німецьке генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. Відомство має припинити свою діяльність не пізніше 18 вересня, а всі його співробітники повинні покинути територію Російської Федерації до цієї дати, зазначили в МЗС.

Крім того, оголошено про припинення роботи німецьких культурних центрів імені Гете в Російській Федерації. Працівники всіх філій мають виїхати з Росії не пізніше 13 вересня.

Відповідні ноти МЗС Росії вручили голові дипломатичної місії Німеччини в Москві.

У російському міністерстві заявили, що ухвалили ці рішення "у зв’язку з недружніми діями німецької сторони щодо закриття генерального консульства Росії в Бонні та Російського дому науки і культури в Берліні".

Варто зазначити, що Берлін вдався до цих дипломатичних заходів після того, як офіційно оголосив про пряму причетність Росію до гібридної атаки в аеропорту Лейпцига на початку серпня.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.