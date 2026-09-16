У Швеції добігає кінця підрахунок голосів на виборах, лівоцентристи лідирують

Шведські лівоцентристські опозиційні партії зберігають невелику перевагу над чинним правим урядовим блоком, коли після недільних парламентських виборів було відновлено підрахунок решти бюлетенів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У другій половині дня середи залишилося підрахувати лише 1,3% округів, і партії на чолі з лідеркою опозиції Магдаленою Андерссон із соціал-демократів, як видається, отримають 176 місць у парламенті, що налічує 349 місць.

Тим часом, за даними виборчої комісії Швеції, правий керівний блок прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, до якого входять ультраправі "Шведські демократи", має шанси здобути 173 місця.

Наразі комісія підраховує бюлетені, які надійшли із запізненням як із країни, так і з-за кордону, і зазначила, що цей процес може тривати до четверга, перш ніж усі голоси будуть враховані. Розподіл місць у парламенті поки що збігається з даними, оприлюдненими раніше цього тижня.

Хоча ці вибори навряд чи змінять прозахідну та проукраїнську позицію Швеції, вони можуть визначити, чи продовжиться, а то й прискориться, курс Крістерссона на жорсткі ультраправі заходи щодо міграції.

У передвиборчій обіцянці Крістерссон порушив давнє табу та заявив, що включить до уряду "Шведських демократів" – ультраправу партію, оскільки прагне створити коаліцію з правою більшістю.

Багато виборців правого спрямування стверджують, що перемога означатиме схвалення політики, яка допомогла приборкати бандитське насильство та різко скоротити імміграцію.

Ульф Крістерссон, який очолює партію "Помірковані", після оприлюднення результатів голосування на парламентських виборах спрогнозував складні переговори про формування нового уряду.

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