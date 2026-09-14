Прем’єр Швеції прогнозує складні переговори про формування уряду

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який очолює партію "Помірковані", після оприлюднення результатів голосування на парламентських виборах спрогнозував складні переговори про формування нового уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника шведського уряду наводить SVT.

Крістерссон зазначив, що зв’яжеться з лідерами інших партій і спробує з’ясувати, чи вдасться сформувати працездатну коаліцію.

"Ці результати виборів можуть призвести до складного процесу формування уряду, чим це закінчиться – поки що невідомо. Це може зайняти час, але ми не поспішаємо. Правильність важливіша за швидкість. Я передбачаю низку досить складних переговорів", – сказав він.

Водночас Крістерссон не став називати партії, з якими він збирається зв’язатися.

Повідомляли, що за результатами парламентських виборів у Швеції опозиційні партії лідирують з незначним відривом. Результати вказують на те, що лишається неясним, чи вдасться формальним переможцям – соціал-демократам на чолі з Магдаленою Андерссон – сформувати уряд навколо себе.

Детальніше про можливу зміну влади у Швеції читайте у статті "Вибори у друзів України".