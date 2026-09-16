Ексглаву Служби держбезпеки Грузії засудили до 13 років тюрми за хабарництво

Колишній керівник Служби державної безпеки Грузії Грігол Лілуашвілі засуджений до 13 років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova News.

Лілуашвілі визнано винним за чотирма епізодами "отримання хабаря":

отримання 1 млн доларів від турецького інвестора Чагатая Улькера в жовтні 2022 року через тодішнього першого заступника міністра економіки та сталого розвитку Ромео Мікаутадзе за лобіювання будівництва вітроелектростанцій;

отримання 1,5 млн ларі в лютому 2022 року від засновника компанії "Експрес-сервіс 2008" Георгія Хажалія в обмін на сприяння в тендерах з газифікації – також за посередництва Ромео Мікаутадзе;

захист шахрайських "кол-центрів" у 2021–2023 роках, від яких за допомогою родича, Сандро Лілуашвілі, було отримано $1 365 000;

"кришування" за хабарі колишнього директора Агентства з управління дитячими яслами-садочками мерії Тбілісі Кахі Гванцеладзе, який отримував значні "відкати" від закупівель для дитячих садків.

Григол Лілуашвілі, який обіймав посаду керівника СДБ понад п’ять років, був затриманий 23 грудня 2025 року. Якби вирок не було оголошено до 23 вересня, закінчився б максимальний дев’ятимісячний термін його попереднього ув’язнення, і суд був би зобов’язаний змінити запобіжний захід.

Він був заарештований у грудні минулого року після обшуків у його помешканні, а також у помешканнях колишнього прем’єр-міністра та колишнього генерального прокурора.

Усі троє чоловіків були близькими соратниками Бідзіни Іванішвілі – мільярдера, колишнього прем’єр-міністра та засновника партії "Грузинська мрія", якого багато хто вважає фактичним лідером цієї країни.

Колишній прем’єр-міністр Іраклі Гарібашвілі, проти якого минулого року були проведені обшуки, визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей у великих масштабах і в січні був засуджений до п’яти років ув’язнення.

Детальніше читайте у статті: Вогонь по своїх: чому недавній глава уряду Грузії став "співкамерником" Саакашвілі.