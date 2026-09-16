Бывшего главу Службы государственной безопасности Грузии приговорили к 13 годам тюрьмы за взяточничество

Бывший руководитель Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили приговорен к 13 годам лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sova News.

Лилуашвили признан виновным по четырём эпизодам "получения взятки":

получение 1 млн долларов от турецкого инвестора Чагатая Улькера в октябре 2022 года через тогдашнего первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе за лоббирование строительства ветроэлектростанций;

получение 1,5 млн лари в феврале 2022 года от основателя компании "Экспресс-сервис 2008" Георгия Хажалия в обмен на содействие в тендерах по газификации – также при посредничестве Ромео Микаутадзе;

защита мошеннических "колл-центров" в 2021–2023 годах, от которых с помощью родственника, Сандро Лилуашвили, было получено $1 365 000;

"крышевание" за взятки бывшего директора Агентства по управлению детскими яслями-садиками мэрии Тбилиси Кахи Гванцеладзе, который получал значительные "откаты" от закупок для детских садов.

Григол Лилуашвили, занимавший должность руководителя СДБ более пяти лет, был задержан 23 декабря 2025 года. Если бы приговор не был вынесен до 23 сентября, истек бы максимальный девятимесячный срок его предварительного заключения, и суд был бы обязан изменить меру пресечения.

Он был арестован в декабре прошлого года после обысков в его квартире, а также в квартирах бывшего премьер-министра и бывшего генерального прокурора.

Все трое мужчин были близкими соратниками Бидзины Иванишвили – миллиардера, бывшего премьер-министра и основателя партии "Грузинская мечта", которого многие считают фактическим лидером этой страны.

Бывший премьер-министр Иракли Гарибашвили, в отношении которого в прошлом году были проведены обыски, признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег в крупных масштабах и в январе был приговорен к пяти годам лишения свободы.

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