Єврокомісарка Кос відвідає Норвегію, щоб обговорити підтримку України

У четвер, 16 вересня, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відвідає Норвегію з метою зміцнення співпраці з ЄС, зокрема щодо підтримки України.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

В Осло Кос зустрінеться з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, щоб обговорити можливу додаткову фінансову підтримку з боку Норвегії, яка буде надаватися через Фонд допомоги Україні.

Зокрема, внесок Норвегії допоможе покрити поточні державні видатки України, а також підтримати реформи у сферах боротьби з корупцією та енергетики. Єврокомісарка також планує обмінятися думками з Постійним комітетом парламенту з питань закордонних справ та оборони щодо ключової ролі Норвегії у підтримці України та її взаємодії з ЄС.

Також Марта Кос планує обговорити питання вступу України до ЄС та її інтеграції, а також можливості подальшого розвитку партнерських відносин та інвестицій в Україні.

Крім того, у планах візиту Кос є відвідини Nord Pool – загальноєвропейської біржі електроенергії – для обговорення функціонування ринку електроенергії, об’єднання ринків, операційної та кібербезпеки, а також поточної співпраці з українською та албанською біржами електроенергії.

З 2025 року Норвегія приєдналася до Інвестиційної рамки для України (UIF) як спостерігач та учасник, виділивши 172 млн євро на підтримку Nord Pool – української державної енергетичної компанії. Зусилля UIF відіграли вирішальну роль у забезпеченні необхідного імпорту та зберігання газу для мільйонів українських домогосподарств, лікарень, шкіл та державних установ напередодні минулої зими на тлі постійних російських атак.

Нагадаємо, недавно Норвегія профінансувала нову партію енергетичного обладнання на майже 76,5 тисяч євро для Дніпропетровської області.

Також Норвегія планує надати Україні ще 85 мільярдів норвезьких крон (9,2 млрд доларів) фінансової підтримки у 2027 році.