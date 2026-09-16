Еврокомиссар Кос посетит Норвегию, чтобы обсудить вопрос о поддержке Украины

В четверг, 16 сентября, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос посетит Норвегию с целью укрепления сотрудничества с ЕС, в частности в отношении поддержки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В Осло Кос встретится с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде, чтобы обсудить возможную дополнительную финансовую поддержку со стороны Норвегии, которая будет предоставляться через Фонд помощи Украине.

В частности, вклад Норвегии поможет покрыть текущие государственные расходы Украины, а также поддержать реформы в сферах борьбы с коррупцией и энергетики. Еврокомиссар также планирует обменяться мнениями с Постоянным комитетом парламента по вопросам иностранных дел и обороны относительно ключевой роли Норвегии в поддержке Украины и ее взаимодействии с ЕС.

Кроме того, Марта Кос планирует обсудить вопросы вступления Украины в ЕС и её интеграции, а также возможности дальнейшего развития партнёрских отношений и инвестиций в Украине.

Кроме того, в планах визита Кос – посещение Nord Pool – общеевропейской биржи электроэнергии – для обсуждения функционирования рынка электроэнергии, объединения рынков, операционной и кибербезопасности, а также текущего сотрудничества с украинской и албанской биржами электроэнергии.

С 2025 года Норвегия присоединилась к Инвестиционной рамочной программе для Украины (UIF) в качестве наблюдателя и участника, выделив 172 млн евро на поддержку Nord Pool – украинской государственной энергетической компании. Усилия UIF сыграли решающую роль в обеспечении необходимого импорта и хранения газа для миллионов украинских домохозяйств, больниц, школ и государственных учреждений в преддверии прошлой зимы на фоне постоянных российских атак.

Напомним, недавно Норвегия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму почти 76,5 тысяч евро для Днепропетровской области.

Также Норвегия планирует предоставить Украине ещё 85 миллиардов норвежских крон (9,2 млрд долларов) финансовой поддержки в 2027 году.