Ексміністерка культури Франції постала перед судом за звинуваченнями в корупції

Рашида Даті, колишня міністерка культури Франції, постала перед судом у Парижі за звинуваченнями у корупції, пов’язаними з угодами з автомобілебудівною групою Renault-Nissan.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

60-річну Даті звинувачують у незаконному лобіюванні, оскільки вона прийняла 900 000 євро у вигляді гонорару адвоката від нідерландської дочірньої компанії Renault-Nissan, коли була депутатом Європейського парламенту. Суду доведеться вирішити, на що були призначені ці кошти.

Адвокати Даті заперечили всі звинувачення в корупції, заявивши, що вона працювала "виключно" як юрист для дочірньої компанії Renault-Nissan. Французькі прокурори стверджують, що насправді їй платили за лобіювання інтересів автоконцерну, що заборонено для депутатів Європейського парламенту. Прокурори заявили, що немає доказів того, що Даті виконувала юридичну роботу.

У 2019 році щодо Даті було порушено кримінальну справу за підозрою в незаконному лобіюванні інтересів Renault-Nissan у період з жовтня 2009 року по лютий 2013 року, коли вона була депутатом Європарламенту.

Даті, яка є мером 7-го округу Парижа, стала першою жінкою північноафриканського та мусульманського походження, яка обійняла високу посаду у французькому уряді, коли її призначив міністром юстиції правий президент Ніколя Саркозі. Вона повернулася до уряду за часів Емманюеля Макрона на посаді міністра культури.

Раніше цього року вона балотувалася на посаду мера Парижа, але поступилася соціалісту Еммануелю Грегуару.

У разі визнання винною Даті загрожує до 10 років ув’язнення та штраф у розмірі до 450 000 євро. Їй також може загрожувати п’ятирічна заборона обіймати державні посади.

Справу передали до суду у липні 2025 року.