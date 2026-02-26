Міністерка культури Франції подала у відставку, щоб позмагатися за посаду мера Парижа

Міністерка культури Франції Рашида Даті заявила в середу ввечері, 25 лютого, що подала у відставку, аби розпочати свою кампанію за посаду мера Парижа.

Про це, як пише "Європейська правда", заявило видання Le Monde.

60-річна Даті назвала муніципальні вибори, які стартують за два з половиною тижні, "битвою всього мого життя".

"Я зміню Париж і життя парижан", – сказала вона в ефірі телеканалу BFMTV, додавши, що передала заяву про відставку Емманюелю Макрону у середу вранці.

Відверта й різка у висловлюваннях міністерка пережила низку кадрових перестановок в уряді з січня 2024 року, попри корупційні обвинувачення, у межах яких вона постане перед судом восени.

Вона зазначила, що, незважаючи на скорочення бюджету, їй вдалося мінімізувати шкоду для культурного сектора під час свого перебування на посаді.

Водночас її каденція була позначена турбулентністю навколо Лувру, де у жовтні сталося пограбування і були викрадені історичні коштовності.