Бывшая министр культуры Франции предстала перед судом по обвинениям в коррупции

Рашида Дати, бывшая министр культуры Франции, предстала перед судом в Париже по обвинениям в коррупции, связанным со сделками с автомобилестроительной группой Renault-Nissan.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

60-летнюю Дати обвиняют в незаконном лоббировании, поскольку она приняла 900 000 евро в виде гонорара адвоката от нидерландской дочерней компании Renault-Nissan, когда была депутатом Европейского парламента. Суду предстоит решить, на что были предназначены эти средства.

Адвокаты Дати опровергли все обвинения в коррупции, заявив, что она работала "исключительно" в качестве юриста для дочерней компании Renault-Nissan. Французские прокуроры утверждают, что на самом деле ей платили за лоббирование интересов автоконцерна, что запрещено для депутатов Европейского парламента. Прокуроры заявили, что нет доказательств того, что Дати выполняла юридическую работу.

В 2019 году в отношении Дати было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном лоббировании интересов Renault-Nissan в период с октября 2009 года по февраль 2013 года, когда она была депутатом Европарламента.

Дати, которая является мэром 7-го округа Парижа, стала первой женщиной североафриканского и мусульманского происхождения, занявшей высокий пост во французском правительстве, когда её назначил министром юстиции правый президент Николя Саркози. Она вернулась в правительство во времена Эммануэля Макрона на должность министра культуры.

Ранее в этом году она баллотировалась на пост мэра Парижа, но уступила социалисту Эммануэлю Грегуару.

В случае признания виновной Дати грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 450 000 евро. Ей также может грозить пятилетний запрет на занятие государственных должностей.

Дело передано в суд в июле 2025 года.