Сибіга про ухвалення "проєкту Грема": відповідь на відмову РФ припинити свій терор

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ухвалення Палатою представників законопроєкту про санкції проти РФ, зазначив, що він є відповіддю на відмову російського режиму припинити загарбницьку війну проти України.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, голосування в Палаті відбулося саме в той момент, коли Росія завдала чергового балістичного удару по Києву та продовжила атаки на Одесу.

"Це правильна відповідь на відмову Росії припинити свій терор: безкомпромісний тиск на агресора з метою позбавити його військову машину фінансування. Конгрес США надсилає чіткий сигнал – Росія не може продовжувати свою агресію без наслідків, і чим довше Путін продовжуватиме цю війну, тим вищими будуть витрати для нього та його режиму", – підкреслив глава МЗС.

За його словами, Україна вдячна всім конгресменам, які підтримали цей проєкт.

Міністр також звернувся до інших українських партнерів із закликом ухвалювати подальші санкції проти РФ.

"Повне ембарго, повна заборона на в’їзд російських бойовиків, повні обмеження щодо "тіньового флоту" та повні блокувальні санкції проти російського військово-промислового комплексу Ми можемо зупинити Путіна, позбавивши його ресурсів для продовження цієї війни", – резюмував Сибіга.

Повідомляли, що Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про мита для країн, які купують російські енергоресурси.

7 серпня проєкт був ухвалений в Сенаті США. Тепер його має підписати президент Дональд Трамп.