Сибига о принятии "проекта Грема": ответ на отказ РФ прекратить свой террор

Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя принятие Палатой представителей законопроекта о санкциях против РФ, отметил, что он является ответом на отказ российского режима прекратить агрессивную войну против Украины.

Об этом украинский министр написал у себя в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, голосование в Палате состоялось именно в тот момент, когда Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву и продолжила атаки на Одессу.

"Это правильный ответ на отказ России прекратить свой террор: бескомпромиссное давление на агрессора с целью лишить его военную машину финансирования. Конгресс США посылает четкий сигнал – Россия не может продолжать свою агрессию безнаказанно, и чем дольше Путин будет продолжать эту войну, тем выше будут издержки для него и его режима", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, Украина благодарна всем конгрессменам, поддержавшим этот проект.

Министр также обратился к другим украинским партнерам с призывом вводить дальнейшие санкции против РФ.

"Полное эмбарго, полный запрет на въезд российских боевиков, полные ограничения в отношении "теневого флота" и полные блокирующие санкции против российского военно-промышленного комплекса. Мы можем остановить Путина, лишив его ресурсов для продолжения этой войны", – резюмировал Сибига.

Сообщалось, что Палата представителей Конгресса США 16 сентября одобрила законопроект, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, о введении пошлин для стран, закупающих российские энергоресурсы.

7 августа законопроект был одобрен в Сенате США. Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.