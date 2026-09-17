Що пообіцяла Україні президентка Єврокомісії і який статус готують в ЄС для Канади

Рік тому щорічна програмна промова Урсули фон дер Ляєн (відома за назвою SOTEU – State of the Union або "Про стан Євросоюзу"), була найбільш войовничою за попередні 6 років її перебування на посаді президентки Єврокомісії. Головний меседж тоді звучав так: Європа повинна боротися з зовнішніми загрозами, і Україна має бути частиною визначених зусиль.

Цьогорічна промова розвиває цю тему.

Тепер президентка Єврокомісії почала пояснювати, як на практиці має працювати єдиний з Україною оборонний механізм ЄС.

Детальний аналіз цьогорічного звіту Урсули фон дер Ляєн, у тому числі блоку про Україну, – в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької Patriot, "Фрея" та безпека: що обрали цього року для "головної промови ЄС" та що з неї викреслили. Далі – стислий її виклад.

Як і у минулі роки, Україні у промові SOTEU був присвячений окремий блок. Фон дер Ляєн почала його з попередження.

"Ми знаємо, що наступна зима буде важкою для України. Але ми також знаємо, що північнокорейські ракети та російські дрони не здатні зламати український дух опору", – заявила вона. За її словами, Європа надасть Україні "найпотужнішу за весь час підтримку під час найважчої зими цієї війни".

Під зимовою допомогою в Євросоюзі розуміють не лише гуманітарну підтримку та постачання електроенергії. ЄС також планує допомагати зі зміцненням критичної інфраструктури, щоб забезпечити захист та швидке відновлення систем опалення та водопостачання для українців.

Фон дер Ляєн повідомила, що минулого тижня "вперше було схвалено закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot" з боку Євросоюзу як інституції та наголосила, що тепер їх необхідно терміново доставити в Україну. Йдеться про PAC-3 – перехоплювачі для систем Patriot, здатні збивати балістичні ракети.

Водночас фон дер Ляєн визнала стратегічну проблему – залежність від США як єдиного постачальника антибалістики.

Саме тому другим пріоритетом стала "Фрея" – система протиракетної оборони, яка зараз розробляється спільно з Україною. Це довгостроковий проєкт, що має створити власні європейські спроможності протиракетної оборони та зменшити залежність від США у майбутньому.

Єврокомісія планує використати залишок коштів програми SAFE для створення окремої програми спільних проєктів з українськими компаніями. Нагадаємо, SAFE – це кредитний інструмент ЄС обсягом до 150 млрд євро, створений для спільних закупівель озброєння та нарощування європейського оборонного виробництва.

Нова формула оборонної співпраці Україна-ЄС виглядає наступним чином: Україна надає Європі свій бойовий досвід та поле бою як майданчик для випробувань, плюс – швидкість розробок, майже миттєву адаптацію до "польових потреб" і перевірені на фронті технології; а Європа – фінанси, виробничі потужності та можливість масштабування, бажано швидкого.

Варто підкреслити, що фактично вся безпекова частина промови Урсули фон дер Ляєн була побудована навколо російської загрози.

Вже є розуміння, що ця загроза є реальною не тільки для України, а і для ЄС.

Фон дер Ляєн закликала створити надзвичайний безпековий протокол – власний європейський аналог статті 4 Північноатлантичного договору.

Для України ще цікавішою є пропозиція створити Європейську раду безпеки. Заява про включення України до Ради є важливим сигналом.

Щодо санкцій проти Росії фон дер Ляєн цього разу поставила акцент на необхідності забезпечення виконання вже запроваджених обмежень через невтішні уроки переговорів щодо 21-го санкційного пакета, ухваленого в липні 2026 року.

Дивує відсутність у SOTEU-2026 навіть згадки про заморожені російські активи.

Як раніше з’ясувала "Європейська правда", зараз обговорюється нова концепція використання цих активів, тому від фон дер Ляєн саме під час State of the Union – 2026 очікували хоча б політичного сигналу, що ЄС може повернутися до теми заморожених активів.

Ще одна відмінність 2026 року від 2025-го – у минулорічній промові окремо порушувалось питання відмови від принципу одностайності в ЄС (на фоні втоми від постійних угорських вето), а цьогорічна промова цю тему оминає.

Так само тема розширення ЄС у SOTEU-2026 залишилася сюжетом другого плану на тлі значно більш сильного безпекового блоку.

Разом з тим президентка Єврокомісії на початку своєї доповіді зробила пропозицію Канаді стати першим "асоційованим членом" ЄС.

Докладніше – в матеріалі Тетяни Висоцької Patriot, "Фрея" та безпека: що обрали цього року для "головної промови ЄС" та що з неї викреслили.