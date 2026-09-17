Что пообещала Украине президент Еврокомиссии и какой статус готовят в ЕС для Канады

Год назад ежегодная программная речь Урсулы фон дер Ляйен (известная под названием SOTEU) стала самой воинственной за предыдущие 6 лет её пребывания на посту председателя Еврокомиссии. Главный посыл тогда звучал так: Европа должна бороться с внешними угрозами, и Украина должна быть частью этих целенаправленных усилий.

В этом году речь развивает эту тему.

Теперь председательница Еврокомиссии начала объяснять, как на практике должен работать единый с Украиной оборонный механизм ЕС.

Подробный анализ отчета Урсулы фон дер Ляйен за этот год, в том числе раздела об Украине, – в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Patriot, "Фрейя" и безопасность: что вошло в "главную речь ЕС" 2026 года и что из неё вычеркнули. Далее – краткое ее изложение.

Как и в прошлые годы, Украине в речи SOTEU был посвящен отдельный раздел. Фон дер Ляйен начала его с предупреждения.

"Мы знаем, что следующая зима будет тяжелой для Украины. Но мы также знаем, что северокорейские ракеты и российские дроны не способны сломить украинский дух сопротивления", – заявила она. По её словам, Европа окажет Украине "самую мощную за всё время поддержку во время самой тяжелой зимы этой войны".

Под "зимней помощью" в Евросоюзе понимают не только гуманитарную поддержку и поставки электроэнергии. ЕС также планирует содействовать укреплению критически важной инфраструктуры.

Фон дер Ляйен сообщила, что на прошлой неделе "впервые была одобрена закупка американских ракет-перехватчиков Patriot" со стороны Евросоюза как института, и подчеркнула, что теперь их необходимо срочно доставить в Украину. Речь идет о PAC-3 – перехватчиках для систем Patriot, способных сбивать баллистические ракеты.

В то же время фон дер Ляйен признала стратегическую проблему – зависимость от США как единственного поставщика противоракетной обороны.

Именно поэтому вторым приоритетом стала "Фрейя" – система противоракетной обороны, которую сейчас разрабатывают совместно с Украиной. Это долгосрочный проект, призванный создать собственные европейские возможности противоракетной обороны и уменьшить зависимость от США в будущем.

Еврокомиссия планирует использовать остаток средств программы SAFE для создания отдельной программы совместных проектов с украинскими компаниями.

Новая формула оборонного сотрудничества Украина-ЕС выглядит следующим образом: Украина предоставляет Европе свой боевой опыт и поле боя в качестве площадки для испытаний, а также – скорость разработок, почти мгновенную адаптацию к "полевым потребностям" и проверенные на фронте технологии; а Европа – финансы, производственные мощности и возможность масштабирования, желательно быстрого.

Стоит подчеркнуть, что фактически вся часть речи Урсулы фон дер Ляйен, посвященная безопасности, была построена вокруг российской угрозы.

Фон дер Ляйен призвала создать чрезвычайный протокол по безопасности – собственный европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора.

Для Украины ещё более интересным является предложение о создании Европейского совета безопасности, куда включат и Украину.

Что касается санкций против России, фон дер Ляйен на этот раз сделала акцент на необходимости обеспечения выполнения уже введённых ограничений.

Удивляет отсутствие в SOTEU-2026 даже упоминания о замороженных российских активах.

Как ранее выяснила "Европейская правда", сейчас обсуждается новая концепция использования этих активов, поэтому от фон дер Ляйен именно во время State of the Union – 2026 ожидали хотя бы политического сигнала о том, что ЕС может вернуться к теме замороженных активов.

Еще одно отличие 2026 года от 2025-го – в прошлогодней речи отдельно поднимался вопрос об отказе от принципа единогласия в ЕС (на фоне усталости от постоянных венгерских вето), а в речи этого года эта тема обойдена стороной.

Также тема расширения ЕС в SOTEU-2026 осталась на втором плане на фоне значительно более сильного блока, посвященного безопасности.

Вместе с тем президент Еврокомиссии в начале своего доклада предложила Канаде стать первым "ассоциированным членом" ЕС.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Patriot, "Фрейя" и безопасность: что вошло в "главную речь ЕС" 2026 года и что из неё вычеркнули.