У Франції рибалки блокують порти і нафтосховище у протест проти цін на пальне

У четвер, 17 вересня, близько сотні рибалок знову перекрили доступ до нафтового складу у французькому Фронтіньяні.

Про це повідомляє FranceInfo, інформує "Європейська правда".

Французькі рибалки протестують, щоб привернути увагу до зростання цін на пальне перед запланованою зустріччю з міністром рибальства.

"Від 03:00 години 150–200 рибалок перекривають в’їзди та виїзди нафтопереробного заводу у Фронтіньяні, а близько тридцяти суден блокують порт у Сеті. Були спалені піддони, на місці перебувають поліцейські", – повідомила агентству AFP поліція департаменту Еро.

У департаменті Приморські Альпи кілька невеликих суден блокували вхід до порту Ніцци з боку моря.

Фото: GABRIEL BOUYS / AFP

Щоб стримати соціальне невдоволення незадовго до президентських виборів, прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню в середу попросив продовжити до 31 грудня цільову допомогу на пальне. Для рибалок, багато з яких у Середземному морі блокували нафтові склади, розмір допомоги буде збільшено з 25 до 35 євроцентів за літр.

Таким чином вона повернеться до максимального рівня, дозволеного Європейською комісією, після зниження цього літа з урахуванням падіння цін, пояснили в апараті прем’єр-міністра.

Рибалки з понеділка проводять акції протесту проти зростання цін на пальне та погіршення умов праці. Вони вже проводили мітинги у містах на півдні Франції, таких як Сет, Порт-Вандр та Ніцца.

Нагадаємо, 16 вересня уряд Франції повідомив, що продовжить дію цільової допомоги для галузей, які найбільше постраждали від останнього зростання цін на паливо через ситуацію на Близькому Сході.

Колишній президент Франції Франсуа Олланд не виключає повернення руху, подібного до "жовтих жилетів" через високі ціни на пальне.