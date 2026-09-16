Франція продовжить допомогу бізнесу через подорожчання палива на тлі кризи на Близькому Сході

Уряд Франції продовжить дію цільової допомоги для галузей, які найбільше постраждали від останнього зростання цін на паливо через ситуацію на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву офісу прем’єр-міністра країни, передає "Європейська правда".

Зазначається, що прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню звернувся до міністрів із проханням продовжити дію допомоги на два місяці – до 31 грудня – у відповідь на поновлення напруженості, що порушує постачання з Близького Сходу.

"Мета полягає в тому, щоб захистити економічну діяльність, зайнятість та зростання, водночас надавши підприємствам більшу впевненість до кінця року. Пріоритетом є запобігання тому, щоб сукупний вплив енергетичних та кліматичних потрясінь ще більше послабив виробництво та діяльність підприємств", – йдеться у заяві.

Хоча Франція намагалася компенсувати частину наслідків високих витрат на енергоносії, їй довелося обмежити заходи підтримки, оскільки вона бореться з нестримним зростанням бюджетного дефіциту.

Минулого тижня уряд відмовився від планів скоротити дефіцит цього року, оскільки економічне зростання сповільнюється більше, ніж очікувалося.

Кілька днів тому американський президент Дональд Трамп стверджував, що Іран "дуже хоче якнайшвидше" укласти угоду. Раніше він заявив, що не шкодує про війну проти Ірану, попри її можливий вплив на успіхи Республіканської партії на виборах.