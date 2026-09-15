Експрезидент Франції попереджає про ризик протестів "жовтих жилетів" через ціни на пальне

Колишній президент Франції Франсуа Олланд не виключає повернення руху, подібного до "жовтих жилетів".

Про це він повідомив у студії RTL, повідомляє "Європейська правда".

Заява Олланда прозвучала на тлі повідомлень у соцмережах, де уже анонсують протести "жовтих жилетів" на 17 жовтня.

"Це завжди є ризиком, коли французи вже кілька місяців перебувають у такій делікатній, складній ситуації, коли нам обіцяють, що ціна на бензин знизиться, а вона продовжує зростати", – сказав експрезидент.

За словами Франсуа Олланда, подорожчання пов’язане із ситуацією у світі. Але, на його думку, французький уряд повинен реагувати. У першу чергу – щоб підтримати професії, яким для роботи потрібне пальне: рибалок, фермерів, перевізників тощо.

"Жовті жилети" – спонтанний протестний рух у Франції, який розпочався 17 листопада 2018 року. Причиною мітингів стало зростання цін на пальне, згодом учасники вимагали відставки президента Емманюеля Макрона. З часом протести, інтенсивність яких відновлювалася відповідно до політичної ситуації, стихли, частково через пандемію коронавірусу у 2020 році.

Нагадаємо, ціни на пальне зростають у всьому світі. Причиною для цього стала нова ескалація війни на Близькому Сході, коли 9 вересня США та Іран обмінялися ударами по військових суднах.

Президент США Дональд Трамп звинуватив українські удари по російських нафтобазах у дефіциті дизельного пального у світі. А згодом заявив, що Україна погодилася не бити по енергооб’єктах РФ.