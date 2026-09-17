До Києва прибули очільник МЗС та міністр оборони Словенії

До Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер, а також міністр оборони країни Валентин Хайдіняк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв українських топпосадовців.

Про прибуття очільника МЗС Словенії до Києва повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він розповів, що словенський колега прибув до Києва вранці 17 вересня, та показав фото, як зустрічав його з потяга.

Glad to welcome my Slovenian friend and colleague @TKajzer to Kyiv this morning.



Grateful for his brave visit amid Russia’s ongoing terror against our country.



We have a lot to discuss today. Ukraine and Slovenia share an interest in a strong and secure Europe, and there is… pic.twitter.com/fiOg6d0bFd – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 17, 2026

"Вдячний за цей сміливий візит під час триваючого російського терору проти нашої країни. У нас багато тем для обговорення. Україна і Словенія обидві зацікавлені у сильній та безпечній Європі, і ми можемо робити разом набагато більше для цієї мети", – прокоментував він.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч зі словенською делегацією та розкрив, що у її складі також міністр оборони Валентин Хайдіняк та представники словенських компаній.

"Наші країни працюють над підготовкою Drone Deal, і ми обговорили перші результати та спільні оборонні проєкти, які можемо реалізувати. Багато говорили про майбутнє України в об’єднаній Європі, про безпеку в нашому регіоні та постійні російські атаки. Подякував за внесок Словенії в PURL на 50 мільйонів доларів та всю підтримку", – написав він.

Today, a government delegation from Slovenia is in Kyiv, together with representatives of their leading companies. I met with Minister of Foreign and European Affairs @TKajzer and Minister of Defense Valentin Hajdinjak. Our countries are working on the Drone Deal, and we… pic.twitter.com/9sNP4veggJ – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2026

Як відомо, минулими вихідними поїзд з іноземними гостями, що поверталися з Києва, ледве не потрапив під обстріл біля КПП "Ягодин-Дорогуськ" – невдовзі там само поблизу кордону російський БпЛА поцілив у локомотив рейсового пасажирського поїзда. В "Укрзалізниці" не виключають, що початковою ціллю був дипломатичний поїзд.

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