В Киев прибыли глава МИД и министр обороны Словении
Новости — Четверг, 17 сентября 2026, 11:02 —
В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер, а также министр обороны страны Валентин Хайдиняк.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений украинских высокопоставленных чиновников.
О прибытии главы МИД Словении в Киев сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он рассказал, что словенский коллега прибыл в Киев утром 17 сентября, и показал фото, как встречал его у поезда.
Glad to welcome my Slovenian friend and colleague @TKajzer to Kyiv this morning.
Grateful for his brave visit amid Russia’s ongoing terror against our country.
We have a lot to discuss today. Ukraine and Slovenia share an interest in a strong and secure Europe, and there is… pic.twitter.com/fiOg6d0bFd– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 17, 2026
"Благодарен за этот смелый визит в период продолжающегося российского террора против нашей страны. У нас много тем для обсуждения. И Украина, и Словения заинтересованы в сильной и безопасной Европе, и вместе мы можем сделать гораздо больше для достижения этой цели", – прокомментировал Сибига.
Позже президент Владимир Зеленский сообщил о встрече со словенской делегацией и рассказал, что в её состав входят министр обороны Валентин Хайдиняк, а также представители словенских компаний.
"Наши страны работают над подготовкой Drone Deal, и мы обсудили первые результаты и совместные оборонные проекты, которые можем реализовать. Много говорили о будущем Украины в объединенной Европе, о безопасности в нашем регионе и постоянных российских атаках. Поблагодарил за вклад Словении в PURL в размере 50 миллионов долларов и за всю поддержку", – написал он.
Today, a government delegation from Slovenia is in Kyiv, together with representatives of their leading companies. I met with Minister of Foreign and European Affairs @TKajzer and Minister of Defense Valentin Hajdinjak. Our countries are working on the Drone Deal, and we… pic.twitter.com/9sNP4veggJ– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2026
Как известно, в минувшие выходные поезд с иностранными гостями, возвращавшимися из Киева, едва не попал под обстрел возле КПП "Ягодин – Дорогуск" – вскоре там же, вблизи границы, российский БпЛА поразил локомотив рейсового пассажирского поезда. В компании "Укрзалізниця" не исключают, что изначально целью был дипломатический поезд.
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