Президент Румунії продовжив консультації з партіями щодо уряду

Президент Румунії Нікушор Дан поновив консультації з політичними партіями щодо можливостей формування нового уряду, який мав би підтримку парламенту, без дострокових виборів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У четвер Дан зібрав на консультації представників парламентських політсил у черговій спробі знайти вихід з політичної кризи, у якій Румунія опинилась з кінця весни – коли соціал-демократи вийшли з коаліції та дали голоси за вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

"Чекати далі не можна. Буде висування (кандидатури прем’єра – Ред.), побачимо, що відбудеться далі", – заявив президент.

Лідер "Соціал-демократичної партії" (PSD) Сорін Гріндяну після спілкування з президентом заявив, що готовий брати на себе відповідальність за уряд і має готове бачення, що робити.

Лідер ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" Джордже Сіміон, вийшовши з консультацій, заявив, що вони і надалі не підтримають жоден уряд, до якого не будуть запрошені. "Вже час для Соріна Гріндяну та інших припинити демонізувати нашу партію", – заявив він.

Після них на консультації пішли "Національно-ліберальна партія" (PNL), "Союз порятунку Румунії" та партія угорської меншини.

PNL просигналізувала, що відкрита до переговорів з потенційним прем’єром, якого номінують на посаду.

Нагадаємо, лідер PNL Іліє Боложан залишається на прем’єрській посаді у статусі виконувача обов’язки з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вирішили вийти з коаліції, а далі підтримали вотум недовіри уряду.

Перший запропонований президентом Нікушором Даном "позапарламентський" кандидат на прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку. Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Подальші консультації з партіями стали на паузу через літню перерву.

Більшість румунів хочуть, щоб політсили якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.