Президент Румынии возобновил консультации с партиями о формировании правительства

Президент Румынии Никушор Дан возобновил консультации с политическими партиями относительно возможностей формирования нового правительства, которое могло бы получить поддержку парламента, без проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В четверг Дан собрал на консультации представителей парламентских политических сил в очередной попытке найти выход из политического кризиса, в котором Румыния оказалась с конца весны – когда социал-демократы вышли из коалиции и проголосовали за вотум недоверия правительству Илие Боложана.

"Ждать дальше нельзя. Будет выдвижение (кандидатуры премьера – Ред.), посмотрим, что будет дальше", – заявил президент.

Лидер "Социал-демократической партии" (PSD) Сорин Гриндяну после встречи с президентом заявил, что готов взять на себя ответственность за правительство и уже имеет готовое видение того, что делать.

Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион, выйдя из консультаций, заявил, что они и дальше не будут поддерживать ни одно правительство, в состав которого их не пригласят. "Пора Сорину Гриндяну и другим перестать демонизировать нашу партию", – заявил он.

После них на консультации отправились "Национально-либеральная партия" (PNL), "Союз спасения Румынии" и партия венгерского меньшинства.

PNL дала понять, что готова к переговорам с потенциальным премьером, которого выдвинут на эту должность.

Напомним, лидер PNL Илие Боложан остается на посту премьера в статусе исполняющего обязанности с конца весны 2026 года, когда социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем поддержали вотум недоверия правительству.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.

Дальнейшие консультации с партиями приостановились из-за летних каникул.

Большинство румын хотят, чтобы политические силы как можно скорее договорились о формировании полноценного правительства.