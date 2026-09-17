Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатичну ситуацію та підтримку України

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм фінським візаві Александром Стуббом щодо чинної дипломатичної ситуації.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що під час розмови вони обмінялися думками щодо "основного, що зараз на порядку денному в Європі".

"Дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи – з американською командою, з європейськими можливостями та наші двосторонні", – розповів український президент.

Окрім цього, вони поспілкувалися щодо пакета підтримки, який підготувала Фінляндія.

Нагадаємо, 15 вересня Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакета військової допомоги на суму 290 млн євро.

Раніше Стубб заявляв, що Україні важливо бути готовою до "найгіршого" сценарію щодо того, яка буде ситуація взимку. Фінляндія, за його словами, активно працює, щоби в України було достатньо енергоносіїв.

Також йшлося про те, що Фінляндія готує наступний пакет ППО, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України.