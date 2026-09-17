Зеленский обсудил со Стуббом дипломатическую ситуацию и поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим финским коллегой Александром Стуббом о текущей дипломатической ситуации.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что в ходе беседы они обменялись мнениями по поводу "главного, что сейчас стоит на повестке дня в Европе".

"Очень подробно обсудили дипломатическую ситуацию и все перспективы – с американской командой, с европейскими возможностями и нашими двусторонними", – рассказал украинский президент.

Кроме того, они обсудили пакет поддержки, подготовленный Финляндией.

Напомним, 15 сентября Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 34-го пакета военной помощи на сумму 290 млн евро.

Ранее Стубб заявлял, что Украине важно быть готовой к "худшему" сценарию относительно того, какой будет ситуация зимой. Финляндия, по его словам, активно работает над тем, чтобы у Украины было достаточно энергоносителей.

Также речь шла о том, что Финляндия готовит следующий пакет ПВО, который будет состоять из некоторых наиболее важных потребностей Украины.