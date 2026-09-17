Премьер Чехии на саммите по вопросам обороны заявил о поддержке Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку Украине во время выступления на Пражском оборонном саммите.

Его слова цитирует посольство Чехии в Украине, сообщает "Европейская правда".

Бабиш согласился с мнением президента Владимира Зеленского, который в выступлении на прошлом саммите НАТО заявил, что наибольшую угрозу для европейской безопасности представляют баллистические ракеты, что требует разработки европейской системы противодействия им.

"Очевидно, что Путин является агрессором. Российский лидер совершил нечто недопустимое", – отметил он.

Также премьер Чехии подчеркнул, что его страна поддерживает Украину.

"Мы поддерживаем Украину: у нас больше всего беженцев на душу населения, мы оплачиваем страхование детей и пенсионеров. Мы рады, что здесь есть украинцы", – добавил он.

Напомним, в начале июля глава чешского МИД Петр Мацинка заявил, что страна перенаправит средства из некоторых проектов на инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины. Это станет первым случаем, когда правительство Андрея Бабиша присоединится к оказанию военной помощи Украине.

В то же время Бабиш позже добавил, что вклад Чехии в программу PURL будет разовым.