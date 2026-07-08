Бабіш каже, що внесок Чехії в програму PURL буде одноразовим

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш прокоментував оголошення про участь країни в ініціативі PURL із закупівлі американського озброєння для України, зауваживши, що йдеться про одноразовий внесок.

Про це він сказав в кулуарах саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на České Noviny.

За словами Бабіша, кошти на внесок до програми PURL знайшов у бюджеті свого міністерства глава МЗС Петр Мацінка. Як зазначив прем’єр, це результат нової політики уряду Чехії, яка полягає в тому, щоб не надавати гроші безпосередньо Україні.

"Це одноразова невелика сума", – зазначив Бабіш, не уточнивши, про яку саме суму йдеться.

Лідер партії "Свобода і пряма демократія" (SPD), що входить до керівної коаліції, та голова Палати депутатів Томіо Окамура заявив, що не погоджується з участю Чехії в програмі PURL.

"У п’ятницю у нас засідання коаліції, ми обов’язково це обговоримо", – сказав Бабіш у відповідь на застереження коаліційного партнера.

Ініціатива PURL дозволяє європейським союзникам по НАТО та Канаді, а також іншим партнерам України закуповувати боєприпаси та зброю, вироблені у Сполучених Штатах, і надалі передавати їх Україні. Досі Чехія не приєднувалася до цієї програми.

У вівторок глава чеського МЗС Петр Мацінка заявив, що країна перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL. Це стане першим випадком, коли уряд Андрея Бабіша долучиться до військової допомоги Україні.

Напередодні Бабіш оголосив, що не планує блокувати рішення саміту НАТО щодо надання Україні по 70 млрд євро військової підтримки на рік у 2026-2027 роках. Водночас він зауважив, що Чехія на саміті не братиме на себе фінансових зобов’язань щодо підтримки України.