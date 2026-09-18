Євросоюз у п’ятницю має перерахувати Україні 3,3 млрд євро на закупівлю безпілотників і ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Фон дер Ляєн оголосила, що "наступного дня" – 18 вересня – Україні мають перерахувати "наступні 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів".

Вона нагадала, що минулого тижня схвалили фінансування на системи Patriot – з коштів позики на підтримку України.

"Але потрібно явно більше. Тому я оголосила, що ми готові використати решту коштів за програмою SAFE для запуску нової програми для спільних оборонних проєктів України і ЄС", – зазначила вона, деталізувавши, що йдеться зокрема про антибалістичну систему "Фрея".

"Ми обговорили реформи, які потрібні від Ради для розблокування подальшого фінансування і продовження руху України на шляху до ЄС",– додала президентка Єврокомісії.

Ані очільниця Єврокомісії, ані Володимир Зеленський у своїх заявах не згадали про наступні кроки у переговорах щодо вступу України.

Зеленський зазначив, що вони планують зустріч на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де говоритимуть зокрема про проблеми з фінансуванням оборонних потреб України.

Нагадаємо, у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".

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