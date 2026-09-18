Мелоні: Путін вдається до провокацій у Європі, щоб відвернути увагу від ситуації на полі бою

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні переконана, що господар Кремля Владімір Путін дедалі частіше провокує європейських союзників України, щоб відвернути увагу від несприятливої для себе ситуації на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільниця уряду Італії сказала після зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло, її цитує ANSA.

Водночас Мелоні наголосила, що союзники України не повинні реагувати на подібні дії РФ.

"Провокації з боку Москви множаться, тому що Путін мусить відвернути увагу – прагнучи ескалації конфлікту з Європою – від ситуації на полі бою, яка розвивається не так, як він обіцяв. Ми маємо запитати себе, кому вигідна ескалація, і діяти відповідно. Ми не повинні реагувати на провокації; це принесе більше користі Росії, ніж Європі", – підкреслила вона.

Тим часом польський прем’єр Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.