Мелони: Путин устраивает провокации в Европе, чтобы отвлечь внимание от ситуации на поле боя

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убеждена, что глава Кремля Владимир Путин всё чаще провоцирует европейских союзников Украины, чтобы отвлечь внимание от неблагоприятной для него ситуации на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства Италии заявила после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Осло, её цитирует ANSA.

В то же время Мелони подчеркнула, что союзники Украины не должны реагировать на подобные действия РФ.

"Провокации со стороны Москвы множатся, потому что Путин вынужден отвлечь внимание – стремясь к эскалации конфликта с Европой – от ситуации на поле боя, которая развивается не так, как он обещал. Мы должны спросить себя, кому выгодна эскалация, и действовать соответственно. Мы не должны реагировать на провокации; это принесет больше пользы России, чем Европе", – подчеркнула она.

Между тем польский премьер Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.