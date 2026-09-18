Генконсульство Німеччини у Санкт-Петербурзі остаточно закрилось

З 18 вересня генеральне консульство Німеччини в Санкт-Петербурзі припинило свою діяльність.

Про це йдеться у повідомленні на сайті диппредставництва, пише "Європейська правда".

На сайті місії повідомляється, що обов’язки генерального консульства бере на себе посольство Німеччини в Москві.

За даними російськомовної служби DW, 17 вересня з будівлі, де розміщувалось консульство, прибрали прапор, герб та інші символи Німеччини.

Консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі працювало з 1972 року.

Окрім дипломатичної місії, у Петербурзі закрилася й німецька школа при генеральному консульстві. Останні уроки в школі відбулися 11 вересня.

Навчальний заклад працював з 2009 року, там були дитячий садок, початкова, середня та старша школи, загалом навчалося близько 150 дітей.

Російська влада ухвалила рішення закрити німецьку дипломатичну місію в Петербурзі після того, як Німеччина оголосила про закриття російського генерального консульства в Бонні.

Цей крок став відповіддю на спробу атаки дроном в аеропорту Лейпцига, у якій звинувачують РФ.

Міністерство закордонних справ Росії своєю чергою наказало закрити генеральне консульство Німеччини в Санкт-Петербурзі до 18 вересня. Його співробітникам також було запропоновано покинути країну.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.