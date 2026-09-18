Генконсульство Німеччини у Санкт-Петербурзі остаточно закрилось
З 18 вересня генеральне консульство Німеччини в Санкт-Петербурзі припинило свою діяльність.
Про це йдеться у повідомленні на сайті диппредставництва, пише "Європейська правда".
На сайті місії повідомляється, що обов’язки генерального консульства бере на себе посольство Німеччини в Москві.
За даними російськомовної служби DW, 17 вересня з будівлі, де розміщувалось консульство, прибрали прапор, герб та інші символи Німеччини.
Консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі працювало з 1972 року.
Окрім дипломатичної місії, у Петербурзі закрилася й німецька школа при генеральному консульстві. Останні уроки в школі відбулися 11 вересня.
Навчальний заклад працював з 2009 року, там були дитячий садок, початкова, середня та старша школи, загалом навчалося близько 150 дітей.
Російська влада ухвалила рішення закрити німецьку дипломатичну місію в Петербурзі після того, як Німеччина оголосила про закриття російського генерального консульства в Бонні.
Цей крок став відповіддю на спробу атаки дроном в аеропорту Лейпцига, у якій звинувачують РФ.
Міністерство закордонних справ Росії своєю чергою наказало закрити генеральне консульство Німеччини в Санкт-Петербурзі до 18 вересня. Його співробітникам також було запропоновано покинути країну.
Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.